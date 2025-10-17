Horóscopo de hoy para Libra del 17 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 17 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu círculo social ofrece puertas de renovación: llegan personas con una vibración elevada. Por la tarde, revisas experiencias recientes. Si surgen nervios sobre el futuro, busca recogimiento o transforma tu percepción espiritual, hallando herramientas sutiles capaces de inspirarte.
