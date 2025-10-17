window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Piscis del 17 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Piscis. Conoce las predicciones astrológicas del 17 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Piscis

(02/19 – 03/20)

Comienzas el jueves con energía y vitalidad, perfecto para ejercitarte o avanzar en pendientes. Por la tarde, será momento de replantear asuntos con tu pareja o socio. No temas a los altibajos anímicos: a veces son justo la chispa que renueva y oxigena la relación.

Horóscopo de amor para Piscis

Tu pareja está asombrada por tu capacidad para resolver cualquier tipo de problema que aparezca en la relación y que efectivo eres para resolver asuntos para otros y darles buenos consejos. Eres capaz de mostrarles a los demás como hacer compromisos y ofrecer apoyo a los seres queridos de manera que ellos puedan confrontar sus asuntos.

Horóscopo de dinero para Piscis

Como no puedes saber lo que encierra el futuro y ya que las cosas pueden cambiar rápidamente, prepárate a ser flexible incluso en las cuestiones financieras.Si haces una inversión o una adquisición mayor en este momento puedes sufrir algunas consecuencias desagradables Si te dan este consejo, permanece escéptico y toma tiempo para considerarlo ya que la información que te den puede no ser la mejor.

Horóscopo de sexo paraPiscis

Suertudo, ¡ya que eres capaz de cumplir todas esas salvajes fantasías! Dile a tu pareja tus deseos más secretos. No seas tímido, estará más inclinada a aceptar de lo que te imaginas. Ambos disfrutan encendiéndose uno al otro con las palabras adecuadas. Después de un juego de palabras seductoras sabés lo que viene a continuación.

