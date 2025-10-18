window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 18 de octubre

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Aries para este día

Por  Miguel Escudero

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este sábado 18 de octubre.

Aries

La semana se apaga y la energía se enciende: el día trae ritmo, risas y ganas de moverse sin pensar demasiado. El cuerpo pide soltura, la mente descanso y el corazón solo quiere pasarla bien. Deja los pendientes a un lado, ponte tu mejor actitud y sal a disfrutar con quienes te hacen sentir ligero. Hoy todo se trata de gozar el momento y dejarte llevar por la buena vibra.

Tu carisma brilla más que nunca y contagia a los demás. Donde estás, hay movimiento, música y alegría. No planees tanto, improvisa, di que sí a lo que surja y celebra que estás aquí, vivo y lleno de energía. A veces, el mejor descanso no es dormir, sino reír hasta tarde con la gente que te quiere bien.

