Horóscopo de hoy para Géminis del 18 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 18 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Géminis

(05/21 – 06/20)

Historias familiares ocultas saldrán a la luz, recordándote que “lo que se hereda no se hurta”. Reconoce los valores y estrategias que tus ancestros dejaron, especialmente relacionados con trabajo y bienestar del clan. Honra su legado y permite que su sabiduría se convierta en tu herramienta.

Horóscopo de amor para Géminis

Mantén tus contactos sociales aun mínimo indispensable. Mantente en tu área local, donde las personas te conocen y saben cómo manejar tu actual humor. Si tratas de hacer nuevos amigos o si tratas de encontrar una nueva pareja, es muy poco probable que tengas éxito y al contrario puedes descorazonarte más.

Horóscopo de dinero para Géminis

En este momento puedes gastar un poco más,siempre y cuando te asegures de que no son compras innecesarias. Lo más importante es que te preguntes por cuanto tiempo lo vas a disfrutar, Si mantienes tus gastos vigilados y tus documentos en orden, nada puede salir mal.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Tu pareja sexual te está estimulando mucho, llenando todos tus deseos y fantasías. ¿Qué podría ser mejor que dejar que tome el control? Es mejor no volverse muy pasivo. Se más intrépido y piensa en que placer erótico le puedes dar de regreso. Si las cosas se quedan de un solo lado se pierde la emoción.

