Horóscopo de hoy para Leo del 18 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 18 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
En lo económico, los acontecimientos se acomodarán a tus planes. Podrás concretar adquisiciones valiosas o negocios importantes, incluso vinculados a bienes inmuebles, con el apoyo de tu familia. El éxito dependerá de permitir la intervención astuta de un pariente clave.
