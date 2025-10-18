window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 18 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 18 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Libra

(09/23 – 10/22)

Tu intuición estará más afinada y recibirás mensajes sutiles del más allá. Cultiva tu vida espiritual y ofrece apoyo a quienes te rodean. Podrás saldar una deuda del pasado o recibir tu merecido, terminando un ciclo con un cierre satisfactorio.

Horóscopo de amor para Libra

La relación que compartes con tu pareja es calmada y amigable. Se feliz de que no solo aprecian esto sino de que eres capaz de acomodar todos tus deseos. En estas circunstancias propicias cualquier problema o conflicto se arreglan fácilmente. Encuentras que es perfecto que las conversaciones prosperen para honestamente hacer planes de vida.

Horóscopo de dinero para Libra

Eres completamente realista en lo que respecta al dinero, tienes buenos instintos para tomar las decisiones correctas. Esto te dará confianza para escuchar a tus buenos instintos. De esta forma puedes encontrar nuevos socios de negocios que pronto te estarán agradecidos. Estos contactos pueden ser útiles en el futuro.

Horóscopo de sexo paraLibra

Una fase altamente erótica está iniciando para ti y tu pareja. Aun en las situaciones ordinarias de todos los días dejan saber sus sentimientos el uno por el otro. Pueden fácilmente terminar haciendo el amor a toda prisa en el impulso del momento. No conoces límites, así que puede ser que la recámara termine descuidada.

Otras predicciones para hoy:

