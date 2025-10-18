window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 18 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 18 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_virgo
Virgo

(08/22 – 09/22)

Aunque a menudo aparentas ser esquemático, tu humor agudo e inteligente impacta. Desde hoy, avanza con pasos medidos y una estrategia lúcida: alguien cercano reconocerá tu virtud y te lo expresará con palabras que tocarán tus fibras y te dejarán un aprendizaje profundo.

Horóscopo de amor para Virgo

Eres capaz de resolver de una vez por todas cualquier conflicto desafortunado o desacuerdo antiguo con tu pareja. Sientes que el intercambio abierto de puntos de vista e ideas es muy constructivo y gratificante. Si eres soltero aprecias a un conversador amigable, que es un atributo ideal para llegar a conocer gente nueva.

Horóscopo de dinero para Virgo

Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.

Horóscopo de sexo paraVirgo

El sexo con tu pareja es bueno. Tu no eres complicado y estas seguro de ti mismo y le das placer efectivamente, especialmente cuando se está sintiendo un poco nerviosa o torpe. Siempre estas dispuesto a brindar ayuda. Tomate tu tiempo y enseñale como quieres ser tocado, en esos lugares especiales. Ahora invierte los papeles.

