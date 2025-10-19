Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 19 de octubre

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este domingo 19 de octubre.

Aries

El día se acomoda para que bajes el ritmo y respires sin prisa. Es momento de desconectarte de las exigencias y reconectar contigo mismo, con lo que te hace sentir en paz. Permítete dormir un poco más, caminar sin rumbo o quedarte en silencio. La calma también es una forma de recargar tu fuego interior y prepararte para lo que viene.

Aprovecha la jornada para ordenar pensamientos, cerrar pendientes y dejar todo en su lugar antes de que inicie la semana. Si algo te pesa, suéltalo; si algo te inspira, anótalo. Hoy el descanso no es pereza, es equilibrio. Rodéate de lo sencillo, de lo que te hace bien, y deja que la tranquilidad sea tu mejor compañía.