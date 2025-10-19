window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 19 de octubre

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Aries para este día

El horóscopo de Mhoni Vidente. Crédito: Cortesía

Por  Miguel Escudero

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este domingo 19 de octubre.

Aries

El día se acomoda para que bajes el ritmo y respires sin prisa. Es momento de desconectarte de las exigencias y reconectar contigo mismo, con lo que te hace sentir en paz. Permítete dormir un poco más, caminar sin rumbo o quedarte en silencio. La calma también es una forma de recargar tu fuego interior y prepararte para lo que viene.

Aprovecha la jornada para ordenar pensamientos, cerrar pendientes y dejar todo en su lugar antes de que inicie la semana. Si algo te pesa, suéltalo; si algo te inspira, anótalo. Hoy el descanso no es pereza, es equilibrio. Rodéate de lo sencillo, de lo que te hace bien, y deja que la tranquilidad sea tu mejor compañía.

