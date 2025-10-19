Horóscopo de hoy para Leo del 19 octubre de 2025

Ese préstamo puede retrasarse o el aval no llegar, pero cuentas con más recursos de los que imaginas. Al ponerlos en juego, ganarás herramientas para negociar. La verdadera prosperidad florece con disciplina: desarrollarás la capacidad para sostener e incrementar tus bienes.

Horóscopo de amor para Leo Si preguntan tu opinión podrás arrepentirte después de no haber elegido las palabras correctas con cuidado con aquellos que están cerca de ti. El acercamiento provocativo que estas tomando difícilmente será bien recibido y tal vez descubras que te tienes que pedir perdón más adelante para mejorar las relaciones.

Horóscopo de dinero para Leo Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.