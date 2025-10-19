window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 19 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 19 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Cierras un ciclo lunar y la introspección será inevitable. Atenderás cada rincón de tu ser, resolviendo pendientes sin dejar cabos sueltos. Desde un perfil bajo, ofrecerás tu apoyo a quienes enfrenten limitaciones, contribuyendo en tu entorno a través del servicio verdadero.

Horóscopo de amor para Libra

Tienes oportunidades para conocer a personas nuevas. Tu encanto y autoconfianza son perfectos para crear una buena impresión. Contento y juguetón, tu contagioso humor es disfrutado por todos. No puedes evitar coquetear, pero no seas tan obvio, si aún estas en una relación estable, dale a tu pareja el respeto que se merece.

Horóscopo de dinero para Libra

Te irá bien si tienes cuidado con las finanzas y no eres desperdiciado. Mantén tus necesidades modestas y siéntete satisfecho con pequeñas ganancias, porque esto te permitirá comprar pronto algo que siempre has querido.

Horóscopo de sexo paraLibra

Harto de solo soñar con el escenario ideal para hacer el amor. Deja que tus pensamientos eróticos más imaginativos tomen el control por un tiempo. Platicalo con tu amante y haz que ese sentimiento demasiado familiar desaparezca. Te sientes más audaz. Las cosas se ven bien para una noche de pasión, acción lujuriosa combinada con tierno amor.

