Horóscopo de hoy para Escorpio del 20 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 20 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_escorpio
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Con la Luna y Venus en tu última casa zodiacal, podrías sentir la atracción de amores platónicos o experiencias secretas. También surgirán tentaciones para escapar de la realidad. Será valioso detenerte a reflexionar, revisando tu historia afectiva y haciendo un balance sanador de tus relaciones.

Horóscopo de amor para Escorpio

Compartes conversaciones beneficiosas y que ayudan a los que quieres. Ellos valoran tu opinión y te es fácil convencerlos de tu punto de vista. Ten cuidado de no volverte muy terco ya que habrá muchas ocasiones cuando encontraras que es necesario descansar en un consejo sincero y en ideas dadas por otros.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Tanto tú como tu pareja pueden esperar tiempos excitantes llenos de pasión y deseo. Una escapada de hacer el amor impetuosamente o largas noche en éxtasis, en cualquier momento y en cualquier lugar, están bien. Sorprende a tu pareja con una cena erótica a la luz de las velas. El primer detalle del menú es una botella de burbujeante champaña, ¡borracho del ombligo de tu amante!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

En esta nota

Escorpio Horóscopo de hoy
