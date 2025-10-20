Horóscopo de hoy para Escorpio del 20 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 20 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Con la Luna y Venus en tu última casa zodiacal, podrías sentir la atracción de amores platónicos o experiencias secretas. También surgirán tentaciones para escapar de la realidad. Será valioso detenerte a reflexionar, revisando tu historia afectiva y haciendo un balance sanador de tus relaciones.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending