Horóscopo de hoy para Escorpio del 20 octubre de 2025

Con la Luna y Venus en tu última casa zodiacal, podrías sentir la atracción de amores platónicos o experiencias secretas. También surgirán tentaciones para escapar de la realidad. Será valioso detenerte a reflexionar, revisando tu historia afectiva y haciendo un balance sanador de tus relaciones.

Horóscopo de amor para Escorpio Compartes conversaciones beneficiosas y que ayudan a los que quieres. Ellos valoran tu opinión y te es fácil convencerlos de tu punto de vista. Ten cuidado de no volverte muy terco ya que habrá muchas ocasiones cuando encontraras que es necesario descansar en un consejo sincero y en ideas dadas por otros.

Horóscopo de dinero para Escorpio Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.