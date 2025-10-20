window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 20 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 20 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_libra
Libra

(09/23 – 10/22)

Con Venus en tu signo, tu belleza natural brillará aún más, despertando encanto y fascinación a tu alrededor. Serás tratado con preferencia y atraerás experiencias hermosas y creativas. Este es un momento inspirador para mostrar lo mejor de ti y disfrutar del magnetismo que irradias.

Horóscopo de amor para Libra

Sin importar cómo te sientes tienes un algo que los demás encuentran difícil de resistir. Mágicamente te llega la diversión, no tienes que hacer mucho conscientemente para ello, tu pareja puede sorprenderte por cómo te desea. Si eres soltero, un conocido puede evolucionar en una forma no esperada, prepárate para sorprenderte.

Horóscopo de dinero para Libra

Hoy habrá excelentes oportunidades para experimentar. Escucha a tu corazón, no tendrás pérdidas. Es el momento adecuado de usar formas nuevas para hacer negocios. Esto te ayuda a evitar formas pasadas y adoptar nuevas para futuros proyectos.

Horóscopo de sexo paraLibra

La recámara se vuelve muy monótona y hacer el amor demasiado familiar. Eso es bueno porque te sientes con ánimos de experimentar, La gran cosa es que tu pareja se siente de la misma manera y no se apena de decirlo. Muéstrale que tan bien respondes a ser abierto a todas las cosas nuevas. ¡El resultado es una excitación súper cargada para ambos dos!

