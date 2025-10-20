Horóscopo de hoy para Tauro del 20 octubre de 2025

En el trabajo, la atmósfera será de entendimiento, disfrutando tus labores. Aprovecha para incorporar rutinas de cuidado: manicura, peluquería o cosmética. Haz estiramientos diarios que estilicen tu figura. Estos pequeños gestos equilibrarán la balanza hacia el bienestar.

Horóscopo de amor para Tauro Si pierdes el tiempo en grandes empresas, no solo acabarás frustrado, sino que te darás cuenta cuan importante es no permitir que tu frustración escale tanto que acabe de manera que te haga parecer hostil hacia las personas que se supone debes querer más. Tomate el tiempo para serenarte, para calmarte un poco.

Horóscopo de dinero para Tauro Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.