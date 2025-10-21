window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 21 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 21 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Tu energía fluye en armonía y sentirás que todo se acomoda a tu favor. El ánimo será radiante y las buenas vibraciones abrirán puertas precisas. Te encontrarás con la persona indicada, en el instante propicio y el lugar perfecto, generando encuentros significativos y trascendentales.

Horóscopo de amor para Acuario

Cada comentario que haces is probable que sea interpretado de la peor manera posible y un inocente chiste puede ser interpretado como insulto. Si eres paciente con las personas evita que tengas que estar dando explicaciones constantemente de porque eres un manojo de nervios. Siempre trata de ser considerado de la misma manera en que esperas ser tratado por los demás.

Horóscopo de dinero para Acuario

Tus finanzas están bajo una estrella de la suerte. Se te abren un gran número de buenas ofertas, así como de oportunidades financieras, si las buscas es fácil de perder la vista del conjunto, pero la claridad de tu mente y tu auto confianza te ayudarán. Puedes decidir que opción escoger. Las oportunidades de éxito difícilmente pueden ser mejores.

Horóscopo de sexo paraAcuario

La rutina normal que sigues con tu pareja está llena de insinuación sexual, actuada de una manera un poco tímida. Inicialmente es un esfuerzo pero las recompensas son muy intensas. Cuando finalmente hacen el amor, el disfrute es tanto mayor. ¡Usa tus labios, manos y lengua para satisfacer cada deseo de tu amante!

