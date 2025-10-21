window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 21 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 21 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Personas clave te brindarán el complemento ideal para alcanzar tus metas profesionales. En lugar de cerrarte, busca cooperación, alianzas y trabajo compartido. El éxito verdadero no se logra en soledad, sino con acuerdos sólidos y esfuerzos conjuntos que favorezcan tus objetivos.

Horóscopo de amor para Capricornio

La vida probablemente sea problemática si tienes altas expectativas poco realistas. Los argumentos son inevitables si estas esperando más de lo que los demás están preparados para dar. Trata de controlar tu conducta y no pongas presión extra en tu pareja o tus amigos al hacer demandas imposibles o inapropiadas.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Tú y tu pareja están haciéndolo bien en lo que se refiere al departamento de hacer el amor. Permite que tu pareja te consienta. De vez en cuando, deja que tu amante te muestre que es lo que quiere. No seas muy sumiso, ¡un estilo dominante también puede ser muy erótico!

