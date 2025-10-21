Horóscopo de hoy para Escorpio del 21 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 21 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
El ámbito espiritual cobra protagonismo, invitándote a reflexionar con serenidad. Neutralizar los vínculos del pasado será necesario para alcanzar comprensión y tolerancia hacia los demás. Tu calma no solo fluye, también armoniza tu mundo interior y eleva tu percepción.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending