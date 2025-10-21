Horóscopo de hoy para Leo del 21 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 21 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Las palabras fluirán y tus ideas se expresarán con claridad. Es un tiempo ideal para exámenes, conferencias o investigaciones. Si aprovechas tus dones comunicativos, lograrás acuerdos enriquecedores que multiplicarán tus oportunidades en los planos personal y académico.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending