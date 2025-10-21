window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 21 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 21 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Canalizas una energía creativa, armónica y poderosa que te conecta con lo esencial. La atracción magnética de este tiempo traerá personas clave, cuya presencia despertará en ti nuevas facetas y dimensiones. Cada encuentro será un espejo luminoso que enriquecerá tu visión y tu realidad.

Horóscopo de amor para Libra

El amor está en el aire y es perfecto para el romance. Sintiéndote cerca de tu pareja encuentras difícil estar alejado de ella y ella siente lo mismo y esto hace que puedan experimentar más formas de hacer el amor. Si eres soltero tu confianza en ti mismo te hace aparecer más atractivo y no estarás solo por mucho tiempo.

Horóscopo de dinero para Libra

Es un buen momento para realizar una inversión que tienes planeada desde hace algún tiempo. Las estrellas están en una posición favorable y si no eres precipitado puedes hacer buenas ganancias. No temas pedir consejo a un tercero y examinar atractivas ofertas con mucho cuidado antes de hacer nada. Así aseguras el éxito financiero.

Horóscopo de sexo paraLibra

No puede hacer ningún daño el introducir un poco de picante en tu vida sexual. Tal vez un cambio de lugar, trata de ser espontáneo y sorprende a tu amante, haz un acercamiento inesperado en un lugar inusual o pasa una noche romántica enfrente de un fuego crepitante. ¡La elección es tuya! Mantén los ojos abiertos y toma ventaja de cualquier cosa que surja.

