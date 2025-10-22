Horóscopo de hoy para Capricornio del 22 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 22 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Asumir nuevas responsabilidades será clave para triunfar. El ambiente laboral se mantiene cordial y la armonía reina en toda la cadena de mandos. Por la tarde, la Luna te invita a reencontrarte con un amigo o grupo de pertenencia, reforzando lazos profundos y significativos.
