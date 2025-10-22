Horóscopo de hoy para Capricornio del 22 octubre de 2025

Asumir nuevas responsabilidades será clave para triunfar. El ambiente laboral se mantiene cordial y la armonía reina en toda la cadena de mandos. Por la tarde, la Luna te invita a reencontrarte con un amigo o grupo de pertenencia, reforzando lazos profundos y significativos.

Horóscopo de amor para Capricornio Como consecuencia de tu poca fiabilidad, puedes sin darte cuenta molestar a algunos buenos amigos con este tipo de comportamiento y tu relación también es probable que dura las consecuencias. Si eres soltero, tienes la tendencia a ser atraidita los demás y actuar de manera espontánea puede tener consecuencias negativas ya que conocer a otros puede ser problemático.

Horóscopo de dinero para Capricornio Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.