Horóscopo de hoy para Leo del 22 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 22 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu mente se sentirá inspirada y captarás los puntos de vista de quienes te rodean. Los intercambios serán gratos y entretenidos. Por la tarde, el transito lunar te invita a una transformación profunda vinculada al hogar o la familia en donde se desenterrarán viejas cuestiones.
