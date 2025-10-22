Horóscopo de hoy para Libra del 22 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 22 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna Nueva en tu signo marca una unión sagrada y un nuevo ciclo. Darás pasos importantes hacia tu plenitud y felicidad. Podrías sentir que has encontrado un complemento perfecto. Por la tarde, el cambio lunar te impulsa a adquirir algo que aumente tu sensación de poder.
