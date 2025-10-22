window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 22 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 22 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_libra
Libra

(09/23 – 10/22)

La Luna Nueva en tu signo marca una unión sagrada y un nuevo ciclo. Darás pasos importantes hacia tu plenitud y felicidad. Podrías sentir que has encontrado un complemento perfecto. Por la tarde, el cambio lunar te impulsa a adquirir algo que aumente tu sensación de poder.

Horóscopo de amor para Libra

Sales y te diviertes, realizas actividades especiales que disfrutas al compartir con los demás. Lleva a tu pareja a un viaje y disfrutar el tiempo que están solos. Si eres soltero acepta cualquier invitación y dedícate a socializar. Tienes algunos encuentros excitantes y de coqueteo. Eres capaz de usar esta oportunidad para tocar tierra.

Horóscopo de dinero para Libra

Si hay que hacer decisiones financieras difíciles, puede apoyarte en la ayuda de otras personas. Habla sinceramente sobre tus dudas y traten de encontrar una solución juntos. Pronto te sentirás seguro y libre de tener que hacer elecciones riesgosas. Puedes resolver los asuntos mejor con una mente clara y una actitud atrevida.

Horóscopo de sexo paraLibra

¡Cualquiera pensaría que tú escribiste el Kama Sutra! Estas radiante de energía sexual y tienes muchas ideas inventivas. Habla con tu pareja sobre tus fantasías secretas y las posiciones inusuales que quieres tratar, ¡complacete con tu pareja en algún “juego seductivo” que los pueda llevar a ambos a nuevos niveles de éxtasis!

