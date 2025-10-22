window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Sagitario del 22 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 22 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Sagitario

(11/23 – 12/20)

El día inicia con propuestas interesantes de amigos y oportunidades de desarrollo grupal. Tu visión del futuro se renueva gracias al intercambio armónico y experiencias distintas. Por la tarde, adopta un enfoque reflexivo: indaga profundamente para depurar emociones.

Horóscopo de amor para Sagitario

Si estas en una relación demuestras tu devoción al compartir con tu pareja los sentimientos más íntimos que tienes, dejándole saber que la adoras. Confiando uno en el otro, las cosas delicadas que han esperado a ser discutidas se manejan francamente y al final acabas admitiendo cosas sorprendentes.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Tú no sientes el sexo por el impulso del momento. Se ha vuelto rutina y los rapiditos ya no te interesan. Prefieres tomarte tu tiempo. Pasar horas románticas con tu pareja rodeado por la música adecuada y aceites aromáticos. Mandar un mensaje y después usar tu propio cuerpo para extasiar a tu pareja. Mientras más tiempo tomes mayor excitación existe.

