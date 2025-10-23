window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 23 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 23 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Te reencontrarás con amigos y retomarás vínculos significativos. Surgirán ideas interesantes para mejorar tu entorno, y al interactuar descubrirás recursos extras poderosos. Pensarás en proyectos futuros que marquen un rumbo transformador, dejando huella bien honda en tu comunidad.

Horóscopo de amor para Capricornio

Estas inusualmente distraído y te es difícil responderle positivamente a los demás. Estas distracciones son principalmente sobre lujos pero predominantemente contienen fantasías eróticas. Te ayudaría examinar estas ideas más precisamente. Es posible que haya un significado profundo que no te has dado cuenta y que necesita ser resuelto.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Manejaras los asuntos financieros con el aplomo usual y debes considerar diferentes tipos de inversiones. Una buena idea puede significar un buen futuro. Aun cuando solo estés buscando gangas, serás capaz de distinguir entre buenas y malas ofertas. ¡Saca provecho de ellas antes de que alguien más lo haga!

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Todos los sistemas van a tu vida sexual. Habrá variedad y pasión disponible para ti y tu pareja, para que lo disfruten y encontrarán nuevas formas de encenderse uno al otro. No hay tabúes entre ustedes y no tendrás reparos en experimentar con nuevas ideas eróticas y deliciosos juegos sensuales. No esperes mucho a que te pregunten.

