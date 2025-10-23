Horóscopo de hoy para Escorpio del 23 octubre de 2025

El momento es propicio para asumir desafíos y tomar decisiones. Agudiza tu instinto y tu olfato especial para detectar oportunidades, evitando aquello que solo consume tu energía. Cada acción consciente te permitirá avanzar de manera estratégica, fortaleciendo tu poder personal.

Horóscopo de amor para Escorpio Si estas en una relación demuestras tu devoción al compartir con tu pareja los sentimientos más íntimos que tienes, dejándole saber que la adoras. Confiando uno en el otro, las cosas delicadas que han esperado a ser discutidas se manejan francamente y al final acabas admitiendo cosas sorprendentes.

Horóscopo de dinero para Escorpio Eres completamente realista en lo que respecta al dinero, tienes buenos instintos para tomar las decisiones correctas. Esto te dará confianza para escuchar a tus buenos instintos. De esta forma puedes encontrar nuevos socios de negocios que pronto te estarán agradecidos. Estos contactos pueden ser útiles en el futuro.