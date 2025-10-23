Horóscopo de hoy para Leo del 23 octubre de 2025

La lunación activa retos en tu círculo cercano: evita dominar, pero tampoco permitas manipulación. Secretos familiares emergerán del pasado, y aunque remover viejas heridas pueda doler, será necesario. Conocerás la realidad del terreno que pisas y comprenderás la historia familiar.

Horóscopo de amor para Leo Te es fácil crear un ambiente de intimidad y cercanía, es por eso que los demás disfrutan de estar contigo y eres capaz de desarrollar la relación más allá del momento. Si eres soltero, haces una impresión favorable en las personas que conoces y si estas albergando un deseo secreto hay muchas posibilidades de que se cumpla.

Horóscopo de dinero para Leo Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.