Horóscopo de hoy para Leo del 23 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 23 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La lunación activa retos en tu círculo cercano: evita dominar, pero tampoco permitas manipulación. Secretos familiares emergerán del pasado, y aunque remover viejas heridas pueda doler, será necesario. Conocerás la realidad del terreno que pisas y comprenderás la historia familiar.
