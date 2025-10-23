Horóscopo de hoy para Sagitario del 23 octubre de 2025

El tránsito lunar te brinda la oportunidad de cerrar asuntos pendientes y liberarte del pasado. Remover recuerdos difíciles será necesario, como si te quitaras una espina, para recuperar alivio y renovación. Esta limpieza emocional te permitirá una sensación de restauración interna.

Horóscopo de amor para Sagitario Pasar tiempo con tu pareja, te permite cementar vínculos del amor ya existentes, generando un factor de calidez positivo. Si eres soltero entiendes intuitivamente como impresionar, haciendo a los demás el foco de atención. Con confianza los haces conscientes de tu encanto y manera atenta que ellos encuentran tan atractiva.

Horóscopo de dinero para Sagitario Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.