window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Sagitario del 23 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 23 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_sagitario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

El tránsito lunar te brinda la oportunidad de cerrar asuntos pendientes y liberarte del pasado. Remover recuerdos difíciles será necesario, como si te quitaras una espina, para recuperar alivio y renovación. Esta limpieza emocional te permitirá una sensación de restauración interna.

Horóscopo de amor para Sagitario

Pasar tiempo con tu pareja, te permite cementar vínculos del amor ya existentes, generando un factor de calidez positivo. Si eres soltero entiendes intuitivamente como impresionar, haciendo a los demás el foco de atención. Con confianza los haces conscientes de tu encanto y manera atenta que ellos encuentran tan atractiva.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Sientes una fuerte atracción física hacia tu pareja. Esos pensamientos eróticos siguen resonando en tu cabeza, en el trabajo y en cualquier otro lado también. Cuando se refiere a sexo, a ninguno de ustedes dos se le necesita decir que hacer. Los dos saben que es lo que los enciende. Traten nuevas cosas espontáneamente, tu creatividad no tiene límites.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Sagitario
Trending
Contenido Patrocinado
Trending