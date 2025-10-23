Horóscopo de hoy para Sagitario del 23 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 23 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
El tránsito lunar te brinda la oportunidad de cerrar asuntos pendientes y liberarte del pasado. Remover recuerdos difíciles será necesario, como si te quitaras una espina, para recuperar alivio y renovación. Esta limpieza emocional te permitirá una sensación de restauración interna.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending