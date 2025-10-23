Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 23 de octubre

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este jueves 23 de octubre.

Leo: atraviesas un día de decisiones claras y emociones intensas

El Sol, tu regente, impulsa una energía firme que te ayuda a cerrar ciclos y abrir nuevos caminos. Hoy el desafío será equilibrar el corazón con la razón: no todo lo que brilla merece tu fuego, pero tampoco todo lo discreto carece de valor. La jornada promete avances importantes si sabes cuándo hablar y cuándo observar.

En el trabajo, se avecina una oportunidad para destacar gracias a tu ingenio y liderazgo natural. Puede que alguien intente llevarse el crédito por una idea tuya, pero tu determinación hablará más alto. Mantén la calma y deja que los resultados sean tu mejor defensa. En lo económico, podrías recibir una propuesta que te tiente, pero analiza los riesgos antes de comprometerte.

En el amor, la pasión se reaviva con fuerza, aunque también con cierta intensidad emocional. Si estás en pareja, una conversación honesta puede fortalecer el vínculo; si estás soltero, alguien que parecía distante podría mostrar un interés inesperado. Hoy las miradas dicen más que las palabras, así que confía en tu instinto.

En el ámbito familiar, tu apoyo será esencial. Un miembro cercano podría necesitar tu consejo o simplemente tu presencia. A veces, escuchar sin juzgar vale más que resolver. En la salud, evita los excesos y cuida tu descanso: el cuerpo necesita el mismo equilibrio que tus emociones.

La suerte estará de tu lado si actúas con estrategia. No es día para improvisar, sino para demostrar que tu brillo también sabe planificar. Una decisión tomada con serenidad podría abrirte un camino que no habías considerado antes.

Consejo del día: No busques impresionar, busca conectar; el impacto duradero viene del alma.

Números de la suerte: 17, 63, 144, 278, 421.