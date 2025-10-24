window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 24 de octubre

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Aries para este día

Por  Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este viernes 24 de octubre.

Aries

¡Viernes al fin, Aries! Tu energía está encendida y lista para cerrar la semana con todo. Aprovecha el día para despachar lo que quede pendiente, pero sin agobios: hoy todo fluye si lo tomas con actitud positiva y buen ritmo. La chispa que te caracteriza te pondrá en modo celebración desde temprano.

Cuando termines tus tareas, deja que el fuego ariano te lleve a disfrutar. Una comida con amigos, una salida improvisada o simplemente relajarte con quienes más quieres será el broche perfecto. Te lo ganaste: celebra tus logros y prepárate para un fin de semana lleno de buena vibra y diversión.

