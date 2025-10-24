window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 24 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 24 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_escorpio
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Con varios planetas en tu signo, el día será intenso. Tu faceta inquisitiva y estratégica se potencia, explorando opciones y aprendiendo mediante experiencias profundas y análisis exhaustivo. Las decisiones clave serán más efectivas si se alinean con tus deseos y tu fuerza vital.

Horóscopo de amor para Escorpio

Pasar tiempo con tu pareja, te permite cementar vínculos del amor ya existentes, generando un factor de calidez positivo. Si eres soltero entiendes intuitivamente como impresionar, haciendo a los demás el foco de atención. Con confianza los haces conscientes de tu encanto y manera atenta que ellos encuentran tan atractiva.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Te irá bien si tienes cuidado con las finanzas y no eres desperdiciado. Mantén tus necesidades modestas y siéntete satisfecho con pequeñas ganancias, porque esto te permitirá comprar pronto algo que siempre has querido.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Eres un gran éxito en las reuniones sociales. Toma ventaja y juega un pequeño juego con tu pareja: ignorándola y coqueteando sin pena con otros en el grupo. Tan rápido como acabe la tarde, estarán tan calientes el uno por el otro que no serán capaces de esperar. Una nota de precaución: arreglalo previamente, para que no haya escenas de celos.

