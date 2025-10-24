Horóscopo de hoy para Leo del 24 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 24 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Prepárate: la Luna, Mercurio y Marte coinciden en tu sector del hogar, generando posibles mudanzas o discusiones con familiares. Secretos del pasado emergen, activando emociones profundas relacionadas con tus raíces. También podrían surgir negociaciones vinculadas a propiedades.
