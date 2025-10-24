Horóscopo de hoy para Leo del 24 octubre de 2025

Prepárate: la Luna, Mercurio y Marte coinciden en tu sector del hogar, generando posibles mudanzas o discusiones con familiares. Secretos del pasado emergen, activando emociones profundas relacionadas con tus raíces. También podrían surgir negociaciones vinculadas a propiedades.

Horóscopo de amor para Leo Las personas disfrutan de tu compañía y están atraídas por ti. Si estas en una relación evitan seguir una tentación. Permanecer fiel a tu pareja es más importante que que ser el foco de atención de otras personas. Si eres soltero y conoces a alguien nuevo, es incierto si la relación será a largo plazo o solo un coqueteo.

Horóscopo de dinero para Leo Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.