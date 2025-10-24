window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 24 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 24 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_libra
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Contarás con determinación para gestionar tus recursos. Tu mente aguda e instinto te permitirán detectar movimientos del mercado y aprovechar oportunidades. Desarrollarás estrategias comerciales audaces, demostrando que tu olfato financiero es una poderosa herramienta de poder.

Horóscopo de amor para Libra

Tu vida romántica está caracterizada por mucho amor y afecto. El calor que muestras a tu pareja y armoniosamente reciproco. Si eres soltero puede ser que encuentres a la pareja perfecta, o que le digas a alguien cuanto te importa. No te decepciones si no funciona, disfruta los sentimientos que hacen de su relación algo especial.

Horóscopo de dinero para Libra

¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.

Horóscopo de sexo paraLibra

Estas de humor para hacer cosas eróticas y excitantes. ¡Que insaciable te sientes! Hacer el amor nunca debe de fingirse o ser monótono. Si ambos en la pareja se tienen confianza y se conocen el uno al otro físicamente, son capaces de tratar nuevas formas o de sobrepasar los límites anteriores. Y si haces que tu pareja este consciente de tus deseos, los resultados serán aún más especiales.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

