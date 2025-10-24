Horóscopo de hoy para Tauro del 24 octubre de 2025

Los vínculos se intensificarán con misterio y contrastes. Si estás soltero, surgirán propuestas diversas: una más atrevida y otra más reflexiva. En pareja, la pasión se reaviva, aunque pueden aparecer desacuerdos. Es el momento justo para liberarte de patrones tóxicos.

Horóscopo de amor para Tauro Acepta a los demás por lo que son, no trates de cambiarlos o te quejes cuando cometen errores o cuando tienen una opinión diferente. Perder el control no es genial y después te puedes arrepentir de las cosas que dijiste. Si esta es la forma en la que te sientes, irritable y difícil, los demás quieren que regrese la calma.

Horóscopo de dinero para Tauro ¡Tienes mucho qué hacer! Si no estás al pendiente puedes tener pérdidas inesperadas. El otro problema es tu actitud frívola hacia gastar,que puede llegar a ser precaria cuando tengas que pagar las cuentas. Mejor práctica limitando el daño. Si quieres empezar a tener ganancias otra vez, debes de ser paciente.