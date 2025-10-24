Horóscopo de hoy para Tauro del 24 octubre de 2025
Los vínculos se intensificarán con misterio y contrastes. Si estás soltero, surgirán propuestas diversas: una más atrevida y otra más reflexiva. En pareja, la pasión se reaviva, aunque pueden aparecer desacuerdos. Es el momento justo para liberarte de patrones tóxicos.
