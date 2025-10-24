Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 24 de octubre

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este viernes 24 de octubre.

Leo: inicias el día con un aire poderoso y una claridad que te distingue entre todos

Tu fuego interior se enciende con determinación, y esa energía lo llevará a asumir el control de situaciones que otros evitan. Hoy será una jornada ideal para mostrar tu visión, pero también para aprender a escuchar. Los astros señalan un momento de avance, siempre que mantengas el equilibrio entre orgullo y prudencia.

En el trabajo, una conversación o reunión inesperada podría abrir una puerta valiosa. Es un buen día para exponer ideas, pedir un ascenso o iniciar un proyecto que llevaba tiempo en pausa. Tu creatividad está en su punto máximo, pero debes evitar la impulsividad: actuar con estrategia le dará el doble de resultados. En lo económico, hay señales de mejora si logras ordenar gastos o cumplir con un compromiso pendiente.

En el amor, el magnetismo de Leo se intensifica. Si estás en pareja, podrías vivir un reencuentro emocional o una chispa que renueva la complicidad. Si estás soltero, tu encanto atraerá miradas sin esfuerzo, pero deberás distinguir entre la admiración y el verdadero interés. Una persona con energía tranquila podría sorprenderte con una conexión más profunda de lo esperado.

La familia se convierte hoy en tu refugio emocional. Alguien cercano puede necesitar tu consejo o simplemente tu compañía. Este será un buen momento para reforzar lazos y sanar pequeñas diferencias que se han ido acumulando con el tiempo. En cuanto a la salud, los astros recomiendan no abusar del esfuerzo físico ni del estrés; un descanso corto o una caminata en solitario será revitalizante.

La suerte te acompaña de forma sutil. Un número, una coincidencia o incluso una conversación pueden traer señales sobre el camino que debes tomar. Mantente atento, porque las oportunidades más grandes a veces se esconden detrás de los gestos más simples.

Consejo del día: No corras detrás del éxito, deja que tu luz lo atraiga.

Números de la suerte: 9, 58, 143, 267, 392.