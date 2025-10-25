Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 25 de octubre

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este sábado 25 de octubre.

Aries

El sábado llega con toda su fuerza y tú estás en tu mejor versión, Aries. Hoy no hay listas ni pendientes: solo ganas de pasarlo bien y contagiar tu entusiasmo a todo el que se cruce en tu camino. La energía que te acompaña es de movimiento, risas y planes que se arman sobre la marcha.

Deja que tu fuego interior marque el ritmo del día: una escapada con amigos, música, baile o simplemente un rato al sol con buena compañía. Este es tu momento para soltar, recargar y disfrutar sin mirar el reloj. El fin de semana te pertenece, y el mundo está listo para seguirte el paso.