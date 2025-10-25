window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 25 de octubre

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Aries para este día

Por  Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este sábado 25 de octubre.

Aries

El sábado llega con toda su fuerza y tú estás en tu mejor versión, Aries. Hoy no hay listas ni pendientes: solo ganas de pasarlo bien y contagiar tu entusiasmo a todo el que se cruce en tu camino. La energía que te acompaña es de movimiento, risas y planes que se arman sobre la marcha.

Deja que tu fuego interior marque el ritmo del día: una escapada con amigos, música, baile o simplemente un rato al sol con buena compañía. Este es tu momento para soltar, recargar y disfrutar sin mirar el reloj. El fin de semana te pertenece, y el mundo está listo para seguirte el paso.

