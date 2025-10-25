Horóscopo de hoy para Capricornio del 25 octubre de 2025

Estás cerrando un ciclo lunar, y aunque tu rutina se vea alterada y el trabajo se encuentre agitado, las respuestas estarán en tu interior. Un cambio en tu manera de enfrentar lo cotidiano puede traer un insight interior y una revelación espiritual significativa.

Horóscopo de amor para Capricornio Disfrutas de pasar el tiempo con tu pareja excluyendo a todos los demás. Esto puede llevar a dificultades con aquellos que confían en que tu llenaras tus compromisos anteriores. Parase que todo aquello que no te traiga placer inmediato o gratificación, es considerado como que no vale la pena hacer el esfuerzo por ello.

Horóscopo de dinero para Capricornio Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.