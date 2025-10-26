window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 26 de octubre

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Aries para este día

El horóscopo de Mhoni Vidente. Crédito: Cortesía

Por  Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este domingo 26 de octubre.

Aries

El domingo se siente ligero y sin presiones, justo como lo necesitas, Aries. Hoy no hay metas que cumplir ni horarios que seguir, solo el deseo de disfrutar con calma y dejarte llevar por lo que te haga sentir bien. Tu energía se relaja, pero sigue vibrando con alegría y vitalidad.

Aprovecha para descansar el cuerpo y despejar la mente: un desayuno tranquilo, una charla sin prisa o una caminata sin rumbo pueden ser todo lo que necesitas. Deja que el día fluya sin planear demasiado; este domingo está hecho para ti, para respirar profundo y recargar el fuego interior con serenidad.

