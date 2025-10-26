Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 26 de octubre

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este domingo 26 de octubre.

Aries

El domingo se siente ligero y sin presiones, justo como lo necesitas, Aries. Hoy no hay metas que cumplir ni horarios que seguir, solo el deseo de disfrutar con calma y dejarte llevar por lo que te haga sentir bien. Tu energía se relaja, pero sigue vibrando con alegría y vitalidad.

Aprovecha para descansar el cuerpo y despejar la mente: un desayuno tranquilo, una charla sin prisa o una caminata sin rumbo pueden ser todo lo que necesitas. Deja que el día fluya sin planear demasiado; este domingo está hecho para ti, para respirar profundo y recargar el fuego interior con serenidad.