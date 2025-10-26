Horóscopo de hoy para Capricornio del 26 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 26 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Un logro importante te hará sentir realizado y feliz. Para premiarte, será recomendable hacer una pausa y restablecer energías. Tu intuición se potenciará y algo en tu interior te guiará. Presta atención a mensajes recibidos en sueños o encuentros casuales que te inspiren.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
