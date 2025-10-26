Horóscopo de hoy para Capricornio del 26 octubre de 2025

Un logro importante te hará sentir realizado y feliz. Para premiarte, será recomendable hacer una pausa y restablecer energías. Tu intuición se potenciará y algo en tu interior te guiará. Presta atención a mensajes recibidos en sueños o encuentros casuales que te inspiren.

Horóscopo de amor para Capricornio Es fácil perder el control, ser irracional, perder el control en un momento y contestarle a tu pareja con un lenguaje abusivo, de lo que te arrepentirás más tarde. Ellos entenderán si te disculpas y explicas que no te sientes bien y si no estás seguro de cómo te sientes, tomate un tiempo libre, retírate y relájate con un buen libro.

Horóscopo de dinero para Capricornio Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.