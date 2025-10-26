Horóscopo de hoy para Sagitario del 26 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 26 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna en tu signo aumentará tu energía, impulsándote a comenzar nuevos proyectos. Tu carácter expansivo y optimismo se magnificará, y tus acciones reflejarán tus convicciones. Además, alguien de tu entorno podría sentirse atraído, compartiendo momentos que abrirán nuevas posibilidades.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending