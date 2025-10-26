Horóscopo de hoy para Sagitario del 26 octubre de 2025

La Luna en tu signo aumentará tu energía, impulsándote a comenzar nuevos proyectos. Tu carácter expansivo y optimismo se magnificará, y tus acciones reflejarán tus convicciones. Además, alguien de tu entorno podría sentirse atraído, compartiendo momentos que abrirán nuevas posibilidades.

Horóscopo de amor para Sagitario Tus amigos cercanos muestran su aprecio y eres alentado por las personas que encuentras, estando aparentemente en demanda. Disfruta la atención, pero no dejes que se te suba a la cabeza y esperes más de lo mismo sin mostrar algún entusiasmo genuino por tu pareja y amistades, si quieres que tu popularidad perdure.

Horóscopo de dinero para Sagitario Nada puede detenerte ahora y tu trabajo parece tener éxito. Esto también es cierto para cuestiones de dinero. No hay nada de qué preocuparse ya que estas en una buena racha. Si tienes dinero de sobra, ahora es un buen momento de invertir. Después podrás ver al futuro positivamente, seguro de que tu inversión será fructífera.