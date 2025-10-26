Horóscopo de hoy para Tauro del 26 octubre de 2025

Estás atravesando un proceso de sanación profunda en cuerpo, mente y espíritu. La transformación será inevitable y poderosa: como una crisálida convertida en mariposa. Confía en tu instinto, suelta lo que pesa y honra tu viaje hacia lo esencial.

Horóscopo de amor para Tauro Eres popular y los demás te encuentran atractivo, es difícil evitar coquetear con todos los que conoces, pero es poco probable que resulte en algo serio o a largo plazo. Si ya estás en una relación y estas consciente de lo atractivo que resultas a los demás, ten cuidado. Puede ser que encuentres difícil resistir la tentación.

Horóscopo de dinero para Tauro Hoy la situación es desoladora para el éxito monetario. Probablemente recibirás ofertas muy pobres y te puede llevar a comprar cosas que pronto te arrepentiras. No trates de minimizar la situación, porque si el éxito no se dá naturalmente, no tiene caso tratar de forzarla. Aprende a limitar las pérdidas. La constelación momentánea no permite mucha libertad de acción.