window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 27 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 27 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_acuario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Al encarar proyectos, evita que la cuestión económica te condicione en exceso, pues enfocarte en las carencias podría limitar tu libertad y tu espíritu superador. Por la tarde, la lunación marca una etapa de recogimiento: honra tus ritmos espirituales y habita tu ermita interior.

Horóscopo de amor para Acuario

Te encanta compartir ideas con tu pareja que probablemente traigan éxito en cualquier tipo de aventura en la que se embarquen juntos. Estas ansioso por iniciar tus actividades así como apreciar el tiempo que pases disfrutando momentos más apasionados con tu pareja, cuando confidencialmente le muestras cuanto te importa.

Horóscopo de dinero para Acuario

Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Tu actitud sexual abierta te convierte en un genuino Dios del amor. Pero eso no es suficiente para ti, a ti te apetecen más aventuras sexuales, tal vez un trío. Hablalo con tu pareja, podría acceder o deleitarse en una noche de búsqueda de algún probable candidato. Si no le gusta la idea, no la fuerces, presentalo de una forma más diplomática.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Acuario Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending