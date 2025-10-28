window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 28 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 28 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_acuario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Podría surgir una invitación atractiva, pero notarás que tiempo y lugar no son los adecuados. Este cierre de ciclo lunar es ideal para hacer un balance. La soledad será tu refugio, ofreciéndote un espacio seguro para despedirte del pasado y disolver cargas y karmas.

Horóscopo de amor para Acuario

Aprovecha cada oportunidad para relajarte disfrutando con tu pareja. Pasen tiempo juntos, sean románticos y expresen sus sentimientos. Si pueden celebrar su relación, tal vez puedan disfrutar una comida romántica seguida de mucha ternura y amor. Si eres soltero no hay razón para que no te consientas, ¿por qué no?

Horóscopo de dinero para Acuario

Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Acurrucarse, caricias, y esas pequeñas muestras de amor significan mucho más que las acrobacias sexuales. Tu pareja disfruta que le dediques tiempo y no te sientas obligado a tratar de lograr esas posiciones. ¿Por qué no consentirse el uno al otro con más cuidados eróticos y sensuales? Deja que tu imaginación haga el resto.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Acuario Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending