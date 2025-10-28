Horóscopo de hoy para Acuario del 28 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 28 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Podría surgir una invitación atractiva, pero notarás que tiempo y lugar no son los adecuados. Este cierre de ciclo lunar es ideal para hacer un balance. La soledad será tu refugio, ofreciéndote un espacio seguro para despedirte del pasado y disolver cargas y karmas.
