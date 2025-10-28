Horóscopo de hoy para Capricornio del 28 octubre de 2025

Con la Luna en tu signo, iniciarás un ciclo de decisiones clave. Sigue lo que dicta tu auto percepción y experiencia. Puede que debas rechazar propuestas profesionales tentadoras, pero ahora la autenticidad y coherencia contigo mismo valen más que la reputación.

Horóscopo de amor para Capricornio Si estas tenso e inquieto, pasar algún tiempo solo es apreciado por tu pareja. Tienes la oportunidad de sorprenderla con tu nueva forma de comportarte más relajada. Esto puede ser un precursor para un nuevo acercamiento a tu relación que resulte en que el tiempo que pasen juntos sea más relajado.

Horóscopo de dinero para Capricornio El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.