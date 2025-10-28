Horóscopo de hoy para Capricornio del 28 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 28 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Con la Luna en tu signo, iniciarás un ciclo de decisiones clave. Sigue lo que dicta tu auto percepción y experiencia. Puede que debas rechazar propuestas profesionales tentadoras, pero ahora la autenticidad y coherencia contigo mismo valen más que la reputación.
Otras predicciones para hoy:
