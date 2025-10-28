Horóscopo de hoy para Escorpio del 28 octubre de 2025

Mantén tu mente en el aquí y ahora, evitando quedarte atrapado en el pasado. Abre tu vida a nuevas relaciones con buena energía. Deja atrás amores platónicos y experiencias ya vividas, cultivando diálogos verdaderos que te permitan madurar, aprender y crecer intelectualmente.

Horóscopo de amor para Escorpio La claridad aumentada te permite sortear cualquier comunicación difícil o desacuerdos con tus socios. Te expresas bien y encuentras fácil exponer tu punto de vista. Piensa las opiniones y vistas que son radicalmente diferentes a las tuyas. No olvides que tu pareja tiene el derecho a ser tanto oída como considerada.

Horóscopo de dinero para Escorpio Adelante, puedes hacer una compra pequeña. Mientras mantengas un ojo en el precio y no hagas las cosas de más, estarás bien. Si estás pensando en invertir tu dinero para obtener un provecho, pide un buen consejo. Con un poco de trato inteligente las cosas saldrán como tú quieres.