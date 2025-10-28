Horóscopo de hoy para Géminis del 28 octubre de 2025

Se abre un período favorable para liberarte de lo que ha cumplido su ciclo en tu vida íntima. En asuntos sexuales, evita dejarte guiar por ideales románticos que no reflejen la realidad. Mantén los pies en la tierra mientras te entregas con madurez.

Horóscopo de amor para Géminis Tu habilidad para tratar con los demás te ayuda socialmente. Aun si normalmente encuentras dificultad, te es más fácil hacer amigos. Con convicción, sabes instintivamente como ponerte tu punto de vista, impresionando a otros con tu calmada elocuencia y solo procurando estas amistades si quieres que se desarrollen.

Horóscopo de dinero para Géminis Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.