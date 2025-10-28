Horóscopo de hoy para Géminis del 28 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 28 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Se abre un período favorable para liberarte de lo que ha cumplido su ciclo en tu vida íntima. En asuntos sexuales, evita dejarte guiar por ideales románticos que no reflejen la realidad. Mantén los pies en la tierra mientras te entregas con madurez.
