Horóscopo de hoy para Leo del 28 octubre de 2025

Si reservaste un tratamiento de cuidado personal o belleza, necesitarás paciencia ante posibles retrasos. En el ámbito laboral, actúa con cautela: podrían surgir desacuerdos con colegas. Mantén la prudencia y enfócate en tu rendimiento, evitando errores que afecten tu productividad.

Horóscopo de amor para Leo Mantén tus contactos sociales aun mínimo indispensable. Mantente en tu área local, donde las personas te conocen y saben cómo manejar tu actual humor. Si tratas de hacer nuevos amigos o si tratas de encontrar una nueva pareja, es muy poco probable que tengas éxito y al contrario puedes descorazonarte más.

Horóscopo de dinero para Leo Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.