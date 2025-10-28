Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 28 de octubre

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este martes 28 de octubre.

Leo: tu brillo natural vuelve a ser protagonista

La energía del Sol impulsa tus pasos y te da una fuerza especial para tomar decisiones que habías postergado. Tu magnetismo se nota más que nunca, y podrías atraer oportunidades inesperadas, tanto en lo personal como en lo laboral. Es un buen momento para liderar, inspirar y demostrar que cuando un leonino se propone algo, nada lo detiene.

En el amor, las emociones estarán más intensas de lo habitual. Si tienes pareja, podrías sentir la necesidad de aclarar algo que te ha venido rondando en la mente. Si estás soltero, una conversación espontánea podría despertar una conexión genuina. En el trabajo, evita dejarte llevar por la impaciencia: algo grande se está gestando, aunque aún no puedas verlo del todo.

En cuanto a la familia, tu papel será el de mediador o guía. Tu voz tendrá peso y tus consejos serán escuchados con respeto. La salud te pide equilibrio: cuida tu descanso y evita los excesos de café o azúcar, que podrían alterar tu ritmo natural. En la suerte, el azar podría sonreírte si sigues tu intuición; hoy, tus corazonadas son más acertadas de lo que crees.

Consejo del día: Deja que tu luz brille sin miedo, pero sin quemar a nadie.

Números de la suerte: 9, 77, 128, 263, 401.