Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 29 de octubre

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este miércoles 29 de octubre.

Aries

La mitad de semana llega con un aire más suave, ideal para soltar tensiones y retomar el ritmo sin presiones. Tu energía sigue encendida, pero ya no necesitas ir a toda velocidad: basta con avanzar con calma y disfrutar del proceso. Es un buen momento para equilibrar el impulso con la tranquilidad.

Permítete un respiro entre tareas, escucha lo que tu cuerpo y tu mente te piden. Una pausa a media tarde, una charla ligera o una caminata breve pueden ayudarte a reconectar contigo. No todo tiene que ser acción; a veces, también se crece cuando se aprende a bajar el ritmo y a disfrutar del presente.