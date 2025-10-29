window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 29 de octubre

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Aries para este día

El horóscopo de Mhoni Vidente. Crédito: Cortesía

Por  Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este miércoles 29 de octubre.

Aries

La mitad de semana llega con un aire más suave, ideal para soltar tensiones y retomar el ritmo sin presiones. Tu energía sigue encendida, pero ya no necesitas ir a toda velocidad: basta con avanzar con calma y disfrutar del proceso. Es un buen momento para equilibrar el impulso con la tranquilidad.

Permítete un respiro entre tareas, escucha lo que tu cuerpo y tu mente te piden. Una pausa a media tarde, una charla ligera o una caminata breve pueden ayudarte a reconectar contigo. No todo tiene que ser acción; a veces, también se crece cuando se aprende a bajar el ritmo y a disfrutar del presente.

