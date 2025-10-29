window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 29 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 29 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Acuario

(01/20 – 02/18)

En tu vida cotidiana todo fluye, y notarás cómo lo Supremo se revela en los pequeños detalles. Tómate un momento para mirar atrás: de tu pasado reciente surgirán lecciones espirituales valiosas que podrás aplicar con sentido y consistencia en tu día a día.

Horóscopo de amor para Acuario

Piensa en organizar una reunión o una noche fuera en la ciudad y disfruta con amigos o con tu pareja. Casi cualquier interacción social que organizas vale la pena el esfuerzo y los resultados terminan de manera más que satisfactoria. Si tienes pareja, es igualmente gratificante para ti el solo pasar algún tiempo juntos.

Horóscopo de dinero para Acuario

Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Tienes una sensación de profunda paz interna, calma y fuerza. Tu pareja reconoce que gran amante eres. Tienes la habilidad para producirle más de un orgasmo. Cuando tu pareja se une, no hay limites al placer que experimentan. Realmente deberías pasar más horas en la cama pasando el tiempo de tu vida.

