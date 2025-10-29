window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Aries del 29 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Aries. Conoce las predicciones astrológicas del 29 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Aries

(03/21 – 04/19)

Con una base sólida en la casa y la familia tendrás un colchón de contención que te sostiene. Eso te permitirá proyectarte alto y alcanzar tus metas. Como un árbol que crece fuerte, necesitas raíces firmes para sostener tus ambiciones más elevadas.

Horóscopo de amor para Aries

Motivado por tus deseos te sientes movido fácilmente a la acción. Si aparece la oportunidad, toma ventaja de la forma en la que te sientes, pasas tiempo con alguien excitante y adorable. Lo contrario es posible: Tal vez tu pareja no este de humor. Si es así necesitas aceptarlo, puedes estar frustrado pero evita reaccionar de más.

Horóscopo de dinero para Aries

El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.

Horóscopo de sexo paraAries

La discreción no es exactamente tu punto fuerte. Tu tendencia a comentar sobre tus escapadas sexuales puede causar problemas innecesarios. Es obvio que tu pareja no estará contenta con eso. Tampoco a ti te gustaría si todo el mundo supiera lo que dejaste escapar en el calor de la pasión. Será mejor que te controles antes de que surjan problemas incómodos.

