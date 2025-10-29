Horóscopo de hoy para Aries del 29 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Aries. Conoce las predicciones astrológicas del 29 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Con una base sólida en la casa y la familia tendrás un colchón de contención que te sostiene. Eso te permitirá proyectarte alto y alcanzar tus metas. Como un árbol que crece fuerte, necesitas raíces firmes para sostener tus ambiciones más elevadas.
