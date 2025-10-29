Horóscopo de hoy para Aries del 29 octubre de 2025

Con una base sólida en la casa y la familia tendrás un colchón de contención que te sostiene. Eso te permitirá proyectarte alto y alcanzar tus metas. Como un árbol que crece fuerte, necesitas raíces firmes para sostener tus ambiciones más elevadas.

Horóscopo de amor para Aries Motivado por tus deseos te sientes movido fácilmente a la acción. Si aparece la oportunidad, toma ventaja de la forma en la que te sientes, pasas tiempo con alguien excitante y adorable. Lo contrario es posible: Tal vez tu pareja no este de humor. Si es así necesitas aceptarlo, puedes estar frustrado pero evita reaccionar de más.

Horóscopo de dinero para Aries El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.