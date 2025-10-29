Horóscopo de hoy para Capricornio del 29 octubre de 2025

Entra en tu vida alguien que actúa como tu contrapunto ideal: generoso, sabio y protector. Acógelo, reconoce su influencia positiva y el valor de su compañía. Tu “número dos” es un verdadero lujo; considéralo seriamente al tomar decisiones importantes.

Horóscopo de amor para Capricornio Si te sientes cansado, deja que tu pareja sepa desde el principio que necesita algo de espacio y exactamente cómo te sientes, así no esperara mucho de ti. Pareces reacio a hacer un esfuerzo para hacer cualquier cosa, hasta el punto de romper con compromisos anteriores y si te presionan es más probable que no respondas para nada.

Horóscopo de dinero para Capricornio Realmente deberías estar pidiendo el consejo de otros en lo que se refiere a dinero. No porque no puedas confiar en tu propia suerte, si no porque en realidad ellos te pueden ayudar. Si hablas con los expertos, probablemente te van a ofrecer productos financieros atractivos. Lo mismo aplica para otras adquisiciones o transacciones financieras. Lo haces bien, tu solo. Pero aún mejor con la ayuda de otros.