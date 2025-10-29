Horóscopo de hoy para Capricornio del 29 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 29 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Entra en tu vida alguien que actúa como tu contrapunto ideal: generoso, sabio y protector. Acógelo, reconoce su influencia positiva y el valor de su compañía. Tu “número dos” es un verdadero lujo; considéralo seriamente al tomar decisiones importantes.
